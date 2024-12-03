Вартість будівництва одного кілометра нової дороги в Україні становить щонайменше 20 мільйонів гривень.

В Україні можуть запровадити платні дороги щонайменше через пʼять років за умови, що всі необхідні закони та підзаконні акти почнуть готувати вже сьогодні. Про це розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в ефірі "Київ 24".

За його словами, наразі для створення відповідних автошляхів проводиться скрінінг напрямків території Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Полтавської областей. Для окупності таких доріг їх інтенсивність має складати щонайменше 18 тисяч автомобілів на добу. Це наразі вимірюють спільно виконавча влада та європейські консультанти.

"Ми маємо підготувати законодавство. Якщо європейські інвестори хочуть заходити на ринки наших доріг, хай будують за власні кошти, вводять їх як гарну альтернативу з високою якістю, з можливістю швидкого пересування в Україні нашим звичайним дорогам. І наші громадяни будуть обирати, як вони хочуть їхати. Дорогами, які зараз є, чи новозбудованими автошляхами, які будуть побудовані за європейські кошти", - сказав Крейденко.

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Депутат також зазначив, що вартість будівництва одного кілометра нової дороги в Україні становить щонайменше 20 мільйонів гривень.

Транспорт в Україні - останні новини

1 грудня в Києві відкрили для проїзду Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, який почали будувати ще 1993 року.

Раніше повідомлялося, що наступного року в Україні зміняться стандарти для світлофорів на дорогах. Так, нові світлофори будуть з більш насиченим зеленим сигналом.

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