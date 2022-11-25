Спеціально для дзвінків планується виділити завчасно зарезервовані ще в 2008 році частоти, які зараз використовуються за іншим призначенням.

Євросоюз обіцяє залишити в минулому часи, коли пасажир, зайшовши в літак, буквально відключався від зовнішнього світу - в смартфонах навіть існує спеціальна опція польотного режиму, яку стюардеси завжди просять включати на час польоту.

І ось тепер на борту літаків європейських авіакомпаній з'явиться бездротовий зв'язок формату 5G, що дозволить пасажирам дзвонити по мобільному телефону прямо в польоті і користуватися Інтернетом, повідомляє Бі-бі-сі.

Зв'язок буде забезпечуватися завдяки спеціально встановленому на борту обладнанню, так званому 'pico-cell', яке зв'яже бортову систему із супутниками, звідки сигнал буде далі транслюватися на землю.

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При цьому всі функції смартфона будуть вам доступні: ви зможете дзвонити і писати текстові повідомлення, перевіряти пошту, дивитися відео, грати у відеоігри і так далі. Пасажирам обіцяють, що різниці в якості зв'язку (і її ціною) вони не відчують.

Спеціально для дзвінків планується виділити завчасно зарезервовані ще в 2008 році частоти, які зараз використовуються за іншим призначенням Їх ще належить звільнити всім без винятку державам-членам ЄС. Лише після цього пасажири зможуть користуватися в літаках телефонами, але статися це, як вказує Єврокомісія, має якомога раніше, не пізніше червня 2023 року.

"5G надасть інноваційні послуги людям і нові можливості європейським компаніям, - заявив у зв'язку з нововведенням комісар Євросоюзу з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Раніше аналогічний план вже розглядали в США, але там регулятор заборонив його реалізацію з міркувань безпеки, пославшись на те, що авіакомпанії і самі екіпажі літаків виступають категорично проти мобільного зв'язку на борту.

Чому потрібно вимикати мобільний в літаку

Першою причиною є те, що терористи можуть використовувати мобільні телефони як загрозу, це дуже ускладнило ставлення цивільної авіації до мобільних телефонів.

По-друге оскільки стільникові телефони випромінюють радіохвилі, вони теоретично можуть створювати перешкоди літаковим системам - наприклад, системі попередження про зіткнення в повітрі і метеорадару.

За чутками, екіпаж може навіть почути ці перешкоди у своїх гарнітурах. Тому виробники мобільних пристроїв і передбачили автономний режим, або режим польоту, в якому ніякі сигнали не випромінюються.

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