Су-35 називають перехідною ланкою до винищувачів п'ятого покоління.

Корпорація ОАК передала окупаційним військам чергову партію нових винищувачів четвертого покоління Су-35С. Про це повідомляє "‎Ростех"‎, до складу якого вона входить.

Точну кількість машин оцінити складно, адже бортові номера традиційно ретушуються. Судячи з оприлюднених кадрів, йдеться принаймні про два нових літака.

Росіяни нагадали, що цього року до військ передано вже кілька партій винищувачів Су-35С. На стадії виробництва перебувають нові літаки для наступних поставок.

Су-35: що відомо про літак

Су-35 називають перехідною ланкою до винищувачів п'ятого покоління. Силова установка на базі нових двигунів, що мають цифрову систему управління та керований вектор тяги дозволяє суттєво покращити льотно-технічні характеристики.

Одна з головних особливостей Су-35 – можливість застосовувати нові ракети класу "‎повітря-повітря"‎ великої дальності Р-37, здатні вражати повітряні цілі на відстані понад 200 км (300 км – за даними самих росіян).

Ще однією перевагою Су-35 є радіолокаційна станція з фазованою антенною решіткою Н035 "‎Ірбіс"‎, яка є однією з найпотужніших в арсеналі РФ.

Серед недоліків літака – доволі стара база (його побудували на основі радянського Су-27).

За всі роки було побудовано близько 150 літаків Су-35С. Одним із покупців літака став Китай, який отримав невелику партію машин цього типу.

Росія будує нові бойові літаки - що відомо

Останнім часом армія РФ отримала принаймні кілька партій бойових літаків нової побудови.

Минулого тижня УНІАН повідомив про передачу фронтових бомбардувальників Су-34, які традиційно виступають носіями бомб з модулями МПК.

Про передачу іншої партії Су-34 повідомлялось в липні. В обох випадках російські військові отримали щонайменше два фронтових бомбардувальника.

