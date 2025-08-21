Корпорація ОАК передала окупаційним військам чергову партію нових винищувачів четвертого покоління Су-35С. Про це повідомляє "Ростех", до складу якого вона входить.
Точну кількість машин оцінити складно, адже бортові номера традиційно ретушуються. Судячи з оприлюднених кадрів, йдеться принаймні про два нових літака.
Росіяни нагадали, що цього року до військ передано вже кілька партій винищувачів Су-35С. На стадії виробництва перебувають нові літаки для наступних поставок.
Су-35: що відомо про літак
Су-35 називають перехідною ланкою до винищувачів п'ятого покоління. Силова установка на базі нових двигунів, що мають цифрову систему управління та керований вектор тяги дозволяє суттєво покращити льотно-технічні характеристики.
Одна з головних особливостей Су-35 – можливість застосовувати нові ракети класу "повітря-повітря" великої дальності Р-37, здатні вражати повітряні цілі на відстані понад 200 км (300 км – за даними самих росіян).
Ще однією перевагою Су-35 є радіолокаційна станція з фазованою антенною решіткою Н035 "Ірбіс", яка є однією з найпотужніших в арсеналі РФ.
Серед недоліків літака – доволі стара база (його побудували на основі радянського Су-27).
За всі роки було побудовано близько 150 літаків Су-35С. Одним із покупців літака став Китай, який отримав невелику партію машин цього типу.
Росія будує нові бойові літаки - що відомо
Останнім часом армія РФ отримала принаймні кілька партій бойових літаків нової побудови.
Минулого тижня УНІАН повідомив про передачу фронтових бомбардувальників Су-34, які традиційно виступають носіями бомб з модулями МПК.
Про передачу іншої партії Су-34 повідомлялось в липні. В обох випадках російські військові отримали щонайменше два фронтових бомбардувальника.