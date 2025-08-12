Повітряно-космічні сили РФ отримали щонайменше два нових літака Су-34 / фото Ростех

Корпорація ОАК передала армії РФ нові фронтові бомбардувальники Су-34. Про це пише "‎Ростех"‎, до складу якого входить ОАК. 

Як повідомляється, літаки пройшли заводські випробування і вже здійснили переліт на аеродром базування.

Російська корпорація не озвучила кількості переданих бортів - судячи з оприлюдненого відео, Повітряно-космічні сили РФ отримали щонайменше два нових літака. 

Також російська сторона повідомила, що до передачі готують чергові партії літаків інших типів. 

Варто сказати, що це не перша партія Су-34, яку російська армія отримала в цьому році. Про передачу однієї з попередніх УНІАН повідомляв у липні цього року. Скоріш за все, тоді також було передано кілька нових машин.

Бомбардувальник Су-34 - довідка 

Су-34 є одним з наймасовіших нових літаків Росії. За всі роки було побудовано близько 160 таких машин. 

Літак нерідко критикують за те, що він створений за концепцією часів Холодної війни. Варто сказати, що Су-34 зазнали великих втрат під час російської агресії - спеціалісти оцінюють їх приблизно у 40 літаків. 

Тим не менш, бомбардувальник є досить небезпечним, адже може нести великий арсенал керованих бомб і ракет, зокрема, бомби з модулями МПК, які широкий загал знає як "КАБи". 

Загальне бойове навантаження літака становить 8000 кг (12 000 кг - максимальне). 

Су-34  здатен нести ракети класу "повітря-повітря" типу Р-27, Р-73 та Р-77, однак через погану маневреність і занадто велику вагу він не може розглядатись як повноцінний винищувач. 

Су-34 - інші новини 

Нещодавно УНІАН звернув увагу на бомбардувальник Су-34 у незвичному помаранчевому забарвленні. Вочевидь, це експортний борт, який може бути призначений для Алжиру (серед ймовірних покупців також називали Іран). 

Зазначимо, що раніше в мережу вже викладали кадри з експортним Су-34, який проходив випробування на аеродромі Новосибірського авіаційного заводу. Однак тоді якість відео не дозволяла роздивитись деталі. 

