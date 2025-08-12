За словами росіян, чергові партії літаків інших типів вже готують до передачі окупаційній армії.

Корпорація ОАК передала армії РФ нові фронтові бомбардувальники Су-34. Про це пише "‎Ростех"‎, до складу якого входить ОАК.

Як повідомляється, літаки пройшли заводські випробування і вже здійснили переліт на аеродром базування.

Російська корпорація не озвучила кількості переданих бортів - судячи з оприлюдненого відео, Повітряно-космічні сили РФ отримали щонайменше два нових літака.

Також російська сторона повідомила, що до передачі готують чергові партії літаків інших типів.

Варто сказати, що це не перша партія Су-34, яку російська армія отримала в цьому році. Про передачу однієї з попередніх УНІАН повідомляв у липні цього року. Скоріш за все, тоді також було передано кілька нових машин.

Бомбардувальник Су-34 - довідка

Су-34 є одним з наймасовіших нових літаків Росії. За всі роки було побудовано близько 160 таких машин.

Літак нерідко критикують за те, що він створений за концепцією часів Холодної війни. Варто сказати, що Су-34 зазнали великих втрат під час російської агресії - спеціалісти оцінюють їх приблизно у 40 літаків.

Тим не менш, бомбардувальник є досить небезпечним, адже може нести великий арсенал керованих бомб і ракет, зокрема, бомби з модулями МПК, які широкий загал знає як "КАБи".

Загальне бойове навантаження літака становить 8000 кг (12 000 кг - максимальне).

Су-34 здатен нести ракети класу "повітря-повітря" типу Р-27, Р-73 та Р-77, однак через погану маневреність і занадто велику вагу він не може розглядатись як повноцінний винищувач.

Су-34 - інші новини

Нещодавно УНІАН звернув увагу на бомбардувальник Су-34 у незвичному помаранчевому забарвленні. Вочевидь, це експортний борт, який може бути призначений для Алжиру (серед ймовірних покупців також називали Іран).

Зазначимо, що раніше в мережу вже викладали кадри з експортним Су-34, який проходив випробування на аеродромі Новосибірського авіаційного заводу. Однак тоді якість відео не дозволяла роздивитись деталі.

