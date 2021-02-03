Санкції введені на підставі порушень, виявлених Служба безпеки України.

З ініціативи Служби безпеки України щодо Молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. і португальської JET4U LDA застосовані санкції.

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Про це повідомляє "Главред".

Обмежувальні заходи накладені за здійснення польотів в РФ і на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства, повідомляє прес-центр СБУ.

"На підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції як: тимчасове зупинення виконання фінансових та економічних зобов'язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що санкції мають діяти до закінчення терміну тимчасової окупації Криму або до вступу в законну силу рішення Європейського суду з прав людини за позовом України щодо Росії про відшкодування збитків у зв'язку з окупацією півострова.

Раніше повідомлялося, що санкції України стосуються літаків, якими користуються Тарас Козак і Віктор Медведчук для польотів до Росії.

Після того, як проти лідера ОПЗЖ ввели американські санкції, повітряні судна перереєстрували в Молдові.

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Автор: УНІАН