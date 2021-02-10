На цих локаціях чергують співробітники ДСНС.

У Києві через негоду найскладніша ситуація для транспорту спостерігається на вулицях Олени Теліги, Академіка Заболотного та проспекті Валерія Лобановського.

Про це розповів прес-офіцер Головного управління ДСНС в Києві Олександр Макушенко, пише "Апостроф".

На цих вулицях, за його словами, задіяно спеціальні автомобілі ДСНС підвищеної прохідності, чергують рятувальники. Вони допомагають транспорту, який не може проїхати, і перенаправляють його на безпечні ділянки доріг.

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"Сьогодні була надана допомога двом вантажним автомобілям. Вони були транспортовані на безпечні ділянки дороги. Всього з початку снігопадів - з 8 лютого - нами було надано допомогу 60 вантажним автомобілям", - розповів Макушенко.

Сьогодні з ранку в Києві спостерігається складна ситуація на дорогах через сильний снігопад, який спровокував затори та перебої з рухом наземного громадського транспорту.

Крім того, величезний затор утворився на Бориспільській трасі біля столиці.

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Автор: Юрій Годован