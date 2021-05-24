Раніше відповідне доручення про подібне рішення дав президент.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль скликає на вівторок, 25 травня, позачергове засідання Кабінету міністрів, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"За дорученням президента України Володимира Зеленського у вівторок, 25 травня, збираю позачергове засідання уряду, де буде розглянуто питання про авіасполучення між Україною та Білоруссю. Міністерство закордонних справ і Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. Україна належним чином відреагує на ситуацію примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська", - написав він.

Що цьому передувало:

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про припинення прямого авіасполучення з Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України і в нашу країну.

Затримання засновника NEXTA в аеропорту Мінська: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що сьогодні лідери країн-членів Євросоюзу розглянуть можливість прийняття санкцій через примусову посадку літака в Білорусі.

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Автор: Дмитро Шварц