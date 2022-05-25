"Укрзалізниця" покращує приміське сполучення на Харківщині, відновлюючи рух ще двох електричок.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.
Відсьогодні курсуватимуть такі приміські поїзди:
- №6701 та №6705 "Харків – Зміїв". Відправлення з Харкова о 4:05 та 17:17, прибуття до Зміїва о 5:38 та 18:58.
- №6702 та 6704 "Зміїв – Харків". Відправлення зі Зміїва о 6:00 та 19:14, прибуття до Харкова о 7:45 та 20:42 відповідно.
- №6173 та №6175 "Рогозянка – Харків". Відправлення з Рогозянки о 6:10 та 19:25, прибуття до Харкова о 7:30 та 20:40.
- №6174 та №6176 "Харків – Рогозянка". Відправлення з Харкова о 8:20 та 17:00, прибуття до Рогозянки о 10:25 та 19:05.
Як повідомляв УНІАН, Харків та область поступово повертається до життя, після того як українським військовим у середині травня 2022 року вдалося відкинути окупантів до кордону з Росією.
Зокрема, 24 травня після тримісячної перерви в Харкові частково відновили рух метро. Втім, чимало людей, які ховаються там від обстрілів з початку повномасштабного військового вторгнення Росіїї до України, відмовляються залишати підземку – хтось боїться обстрілів міста, небезпека яких досі не зникла, а комусь просто немає куди повертатися.