Відсьогодні в області курсуватимуть такі приміські поїзди: "Харків – Зміїв" та "Харків – Рогозянка".

"Укрзалізниця" покращує приміське сполучення на Харківщині, відновлюючи рух ще двох електричок.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Відсьогодні курсуватимуть такі приміські поїзди:

№6701 та №6705 "Харків – Зміїв" . Відправлення з Харкова о 4:05 та 17:17, прибуття до Зміїва о 5:38 та 18:58.

. Відправлення з Харкова о 4:05 та 17:17, прибуття до Зміїва о 5:38 та 18:58. №6702 та 6704 "Зміїв – Харків" . Відправлення зі Зміїва о 6:00 та 19:14, прибуття до Харкова о 7:45 та 20:42 відповідно.

. Відправлення зі Зміїва о 6:00 та 19:14, прибуття до Харкова о 7:45 та 20:42 відповідно. №6173 та №6175 "Рогозянка – Харків" . Відправлення з Рогозянки о 6:10 та 19:25, прибуття до Харкова о 7:30 та 20:40.

. Відправлення з Рогозянки о 6:10 та 19:25, прибуття до Харкова о 7:30 та 20:40. №6174 та №6176 "Харків – Рогозянка" . Відправлення з Харкова о 8:20 та 17:00, прибуття до Рогозянки о 10:25 та 19:05.

Як повідомляв УНІАН, Харків та область поступово повертається до життя, після того як українським військовим у середині травня 2022 року вдалося відкинути окупантів до кордону з Росією.

Зокрема, 24 травня після тримісячної перерви в Харкові частково відновили рух метро. Втім, чимало людей, які ховаються там від обстрілів з початку повномасштабного військового вторгнення Росіїї до України, відмовляються залишати підземку – хтось боїться обстрілів міста, небезпека яких досі не зникла, а комусь просто немає куди повертатися.