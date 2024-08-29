Зазначається, що на місці події працюють відповідні служби.

Ввечері у четвер, 29 серпня, у Києві на станції метро "Університет" пасажир потрапив на колії. Про це повідомили в КМДА.

"Станції "Театральна" та "Університет" тимчасово зачинені для входу пасажирів. Також зачинено перехід між станціями "Золоті ворота" та "Театральна". На станції "Університет" пасажир потрапив на колії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють відповідні служби. Правоохоронні органи зʼясовують усі обставини.

Відео дня

Через інцидент рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна", "Хрещатик – Лісова".

Оновлено: Рух поїздів "червоною" лінією метро відновлено у звичайному режимі. Пасажир живий, заявили в КМДА.

Інциденти в метро

26 червня на станції "Університет" червоної гілки столичного метро людина впала на колії. На місце події було викликано медиків і правоохоронців. Тоді також змінювали рух поїздів.

Двома днями пізніше – 28 червня – схожий інцидент стався на станції "Золоті ворота". Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві, у коментарі УНІАН повідомив, що жінка загинула. Рятувальники дістали з-під першого вагону потягу тіло і передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Через зростання кількості таких інцидентів на сайті Київської міської державної адміністрації з'явилася петиція про встановлення захисних екранів на станціях метро.

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