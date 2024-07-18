Зазначається, що в червні сталося три інциденти з пасажирами, один з яких закінчився трагедією.

У метро Києва почастішали падіння пасажирів на колії. Після кількох таких випадків на сайті Київської міської державної адміністрації з'явилася петиція про встановлення захисних екранів.

Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако в коментарі РБК-Україна повідомив, що в київському метро розробляють додаткові заходи, щоб уникнути подібних трагічних інцидентів.

Що планують зробити:

Відео дня

посилять інформування про правила поведінки пасажирів на платформі;

встановлять додаткові попереджувальні знаки щодо обережності під час очікування поїзда на підлозі платформ окремих станцій, перед обмежувальною лінією;

посилять візуальний контроль за станом пасажирів на контрольно-пропускних пунктах станцій.

Крім того, у КП "Київський метрополітен" додатково опрацьовують питання встановлення захисних екранів.

Падіння пасажирів під поїзди метро в Києві - останні новини

13 червня в київському метро жінка впала під поїзд на станції "Контрактова площа". За даними правоохоронців, жінка втратила рівновагу і впала на рейки в той час, коли прибував поїзд. Її з важкими травмами госпіталізували.

27 червня сталося падіння пасажира під поїзд на станції метро "Університет". У шоковому стані його передали лікарям.

28 червня на станції "Золоті ворота" ще один пасажир потрапив під поїзд. Цього разу жінка загинула.

Вас також можуть зацікавити новини: