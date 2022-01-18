Наразі необхідний документ мають лише близько половини учнів.

Проїзд у комунальному транспорті Києва для школярів залишиться безкоштовним, але для цього необхідно оформити електронну карту учня для дитини до 1 березня 2022 року.

Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондрієвський, інформує прес-служба КМДА.

Він нагадав, що проект "Електронна картка учня" розпочато у 2019 році.

"Зараз майже для половини учнів вже оформлений і виданий новий електронний документ. Разом з тим інші батьки не поспішають приєднатися до проекту. Ті, хто досі не оформили для своїх дітей картку учня, повинні усвідомити, що чинне законодавство не дозволяє іншим чином надавати можливість безкоштовного проїзду школярам. І в такому випадку батькам доведеться за них платити в громадському транспорті", – сказав Мондрієвський.

Раніше повідомлялося, що згідно з розпорядженням КМДА до 31.12.2022 можна користуватися паперовою карткою учня.

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Проїзд у Києві:

16 листопада 2021 року на сайті київської влади з'явилася інформація про підвищення до 20 грн з початку 2022 року тарифів на проїзд в громадському транспорті.

17 листопада мер Віталій Кличко заявив, що питання про перегляд тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону не розглядатиметься.

Бюджетом столиці на 2022 рік передбачено виділення понад 2 млрд грн "Київпастрансу" і метрополітену на покриття витрат, пов'язаних зі збереженням вартості проїзду на нинішньому рівні.

Ще 1,5 млрд грн виділено на забезпечення безкоштовного проїзду пільгових категорій киян у пасажирському транспорті.