22 серпня із 15:30 до 01:15 можливе тимчасове призупинення руху деякого громадського транспорту

У Києві 22 серпня у зв’язку з проведенням фінальної репетиції параду військ на Хрещатику та Майдані Незалежності заплановане тимчасове обмеження транспортного руху та зміни маршрутів громадського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Зокрема, 22 серпня із 15:30 до 01:15 можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;

трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Читайте такожВійськовий парад у Києві 2021: програма святкування Дня НезалежностіУ разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:

автобус № 5 в напрямку до Залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за чинним маршрутом, далі – вул. Казимира Малевича – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри;

автобуси №№ 20, 20-К, відповідно, від масиву Корчувате та вул. Маршальської до ст. м. "Либідська";

автобус № 24 від Національного музею історії України у II світовій війні до ст. м. "Арсенальна";

автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобус № 114 від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";

автобус № 115 від залізничного вокзалу "Дарниця" до ст. м. "Либідська";

автобус № 118 від ст. м. "Чернігівська" до ст. м. "Палац спорту";

автобус № 137-Н від ст. м. "Харківська" до ст. м. "Палац спорту";

тролейбус № 3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу "Південний";

тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, відповідно, від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та просп. Леся Курбаса до бульвару Т. Шевченка (до вул. Леонтовича);

тролейбус № 9 від Міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу "Південний";

тролейбус № 12 від ст. м. "Васильківська" до ст. м. "Либідська";

тролейбус № 14 від Ботанічного саду до ст. м. "Палац спорту";

тролейбуси №№ 40, 40-К від вул. Кадетський Гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);

тролейбус № 91-Н від вул. Милославської до ст. м. "Либідська".

Також буде призупинено функціонування паркувальних майданчиків у центрі міста.

Як повідомляв УНІАН, громадський транспорт Києва працюватиме зі змінами у дні проведення репетицій параду та безпосередньо 24 серпня - у День Незалежності.

Автор: Катерина Гірник