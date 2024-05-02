У міському застосунку "Київ Цифровий" школярі можуть безкоштовно оформити електронні учнівські квитки для проїзду. Наявні пластикові картки продовжують діяти. Про це повідомила прес-служба КМДА.
Для того, щоб оформити документ, необхідно дотримуватись такого алгоритму:
- оновити застосунок;
- вибрати сервіс "Замовлення учнівського", заповнити дані учня та замовити цифровий квиток;
- отримати номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані;
- додати учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта".
"Якщо ви вже додали пластиковий учнівський у застосунок, переходьте в його налаштування та перетворюйте на цифровий. Більше не треба нагадувати дитині взяти пластикову карту – учнівський квиток завжди в смартфоні. Якщо поки немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового", – зазначили розробники додатку.
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