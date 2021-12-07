У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції "Почайна" у Києві тимчасово скасовують курсування деяких рейсів міської електрички.
Читайте такожСплутав з дівчиною: у Росії трансгендер поскаржився на зґвалтування в електричціПро це повідомляють на офіційній сторінці "Київпастрансу" у Facebook.
"У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції "Почайна" 8, 9, 10 грудня 2021 року з 9:00 до 18:00 скасовується курсування наступних рейсів міської електрички", - йдеться у повідомленні. У дописі додали список рейсів:
- №7410 Борщагівка – Дарниця
- №7414 Борщагівка – Дарниця
- №7416 Борщагівка – Дарниця
- №7418 Борщагівка – Дарниця
- №7419/7420 Дарниця –Дарниця
- №7421/7422 Дарниця –Дарниця
- №7502 – Почайна – Дарниця
- №7413 Дарниця – Київ-Волинський
- №7507 – Троєщина – Почайна.
Також у дописі зазначили, що змінюється й маршрут прямування електропоїздів, а саме:
- №7328 Київ-Волинський – Дарниця
- №7409 – Дарниця – Київ-Волинський.
В компанії також перепросили в пасажирів за тимчасові незручності.
Нагадаємо, з Києва планують запустити швидкісну електричку до Черкас. УНІАН також повідомляв, що у серпні 2021 року "Укрзалізниця" оновила рухомий склад поїздів і презентувала перші осучаснені вагони 5-річної програми на Київському центральному вокзалі.