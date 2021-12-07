Деякі рейси скасували на три дні - з 8 по 10 грудня.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції "Почайна" у Києві тимчасово скасовують курсування деяких рейсів міської електрички.

Читайте такожСплутав з дівчиною: у Росії трансгендер поскаржився на зґвалтування в електричціПро це повідомляють на офіційній сторінці "Київпастрансу" у Facebook.

"У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції "Почайна" 8, 9, 10 грудня 2021 року з 9:00 до 18:00 скасовується курсування наступних рейсів міської електрички", - йдеться у повідомленні. У дописі додали список рейсів:

№7410 Борщагівка – Дарниця

№7414 Борщагівка – Дарниця

№7416 Борщагівка – Дарниця

№7418 Борщагівка – Дарниця

№7419/7420 Дарниця –Дарниця

№7421/7422 Дарниця –Дарниця

№7502 – Почайна – Дарниця

№7413 Дарниця – Київ-Волинський

№7507 – Троєщина – Почайна.

Також у дописі зазначили, що змінюється й маршрут прямування електропоїздів, а саме:

№7328 Київ-Волинський – Дарниця

№7409 – Дарниця – Київ-Волинський.

В компанії також перепросили в пасажирів за тимчасові незручності.

Нагадаємо, з Києва планують запустити швидкісну електричку до Черкас. УНІАН також повідомляв, що у серпні 2021 року "Укрзалізниця" оновила рухомий склад поїздів і презентувала перші осучаснені вагони 5-річної програми на Київському центральному вокзалі.

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Автор: Екатерина Малюга