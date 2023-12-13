Міська влада попередила про зміни в маршрутах слідування тролейбусів №№29д, 50к і автобусів №№44, 46.

У Києві через пошкодження контактної мережі змінено рух 4-х тролейбусних та автобусних маршрутів.

У Київській міській держадміністрації попередили про зміни в маршрутах слідування тролейбусів №№29д, 50к і автобусів №№44, 46 у зв’язку з пошкодженням контактної мережі на просп. Воскресенському.

Так, рух тролейбуса № 29д організовано від зал. ст. "Зеніт" до просп. Воскресенського (вул. Сулеймана Стальського).

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Тролейбусний маршрут № 50-К організовано на ділянках від вул. Милославської до просп. Воскресенського (до вул. Сулеймана Стальського) та від вул. Милославської до ст. м. "Лук’янівська" (за маршрутом тролейбуса № 31).

Рух автобусів №№ 44, 46 організовано через просп. Алішера Навої, вул. Остафія Дашкевича, вул. Петра Запорожця.

Зазначається, що аварійні бригади приступили до відновлення контактної мережі

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з нещодавнім підтоплення метро Києва, у русі наземного транспорту також відбулися зміни.

8 грудня було зупинено рух поїздів метро на ділянці між станціями "Деміївська" та "Теремки". Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів через підтоплення тунелів. Потяги на "синій" гілці Київського метрополітену наразі курсують між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

У КМДА розробили схему перевезень пасажирів дублюючим наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська".

Від сьогодні також від "Либідської" до "Деміївської" курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут №60.

У Патрульній поліції інформували, що на Либідській площі розворот тимчасово дозволено лише транспортним засобам, які здійснюють перевезення пасажирів за встановленими маршрутами. Для всіх інших транспортних засобів розворот організовано за маршрутом: вулиця Велика Васильківська - вулиця Ковпака - вулиця Антоновича.

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