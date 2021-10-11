Квитки на міжнародні рейси можна придбати в залізничних касах.

"Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення з п'ятьма європейськими країнами.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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"Повертаємося до відновлення пасажиропотоку, зокрема, на міжнародних напрямках. Сьогодні пасажири "Укрзалізниці" можуть комфортно подорожувати до Словаччини, куди прямують поїзди Мукачево-Кошице, Чоп-Кошице, Чоп-Чієрна над Тисою; Угорщину та Австрію: Київ-Будапешт-Відень; Молдову: Одеса-Кишинів; Польщу: Київ-Перемишль", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії додали, що квитки на міжнародні рейси можна придбати в залізничних касах, а квитки в Польщу - ще й на офіційному сайті компанії на сайті booking.uz.gov.ua.

Актуальну інформацію про правила в'їзду українських громадян на територію Польщі та інших країн Європи, а також громадян цих країн в Україну пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств цих країн в Україні, а також через сайт Міністерства закордонних справ України.

"Укрзалізниця" та закупівля поїздів:

На початку жовтня 2021 року "Укрзалізниця" оголосила тендер у системі Prozorro на закупівлю 80 нових приміських і регіональних поїздів на 31,4 млрд грн. Всього в рамках тендеру компанія планує закупити 30 електропоїздів змінного струму і 30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень. Також буде придбано 20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів. Загальна сума закупівлі - понад 31,4 млрд грн. 60 закуплених поїздів будуть задіяні в проекті City Express, а ще 20 планується запустити на існуючі та нові регіональні маршрути.

"Укрзалізниця" прийматиме заявки на участь у тендері до 1 листопада 2021 року, аукціон відбудеться 7 грудня. Співпраця з переможцем тендеру розрахована на 5 років, тому поставки поїздів заплановані партіями до 2026 року.

Пасажиропотік "Укрзалізниці" за підсумками третього кварталу цього року склав 73% від доковідного рівня.

Автор: Дмитро Шварц