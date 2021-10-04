Провідниця ігнорувала ситуацію та не хотіла викликати поліцію.

"Укрзалізниця" знову потрапила у скандал, на цей раз від "сервісу" постраждала жінка, яка їхала потягом зі Львова у Запоріжжя. Пасажирці погрожував п'яний чоловік, проте ніхто їй не допоміг - ані провідниця, ані начальник потягу, ані поліція.

Про це жінка розповіла на своїй сторінці у Facebok.

Євгенія Захарченко була у потязі 120Л. Поряд із нею, у сусідньому купе, їхала подружня пара, яка курила у тамбурі та вживала алкоголь у вагоні. Окрім цього, вони вели "матерні розмови" та не звертали уваги на дітей, які все це чули.

"Провідниця відверталася, коли бачила ці порушення. Відверталася у прямому сенсі, ставала спиною, коли чекала, щоб закрити туалет, стоячи навпроти їх відчиненого купе, де вони пили алкоголь", - розповіла обурена пасажирка.

На зупинці у Жмеринці подружня пара та їх друг докупили спиртні напої та почали їх пити прямо біля потягу. За словами пасажирки, після такої "зупинки" вони ледь стояли на ногах. Жінка звернулася до провідниці, адже п'яна компанія галасувала у потязі.

Читайте такожНападали на вокзалах: у Києві викрито банду "клофелінщиків""П'яний пасажир, почувши розмову провідниці, підійшов до мене і почав погрожувати, що я не доїду до наступної станції. Коли я почало гучно обурюватись, провідниця, що стояла в 1,5 метрах від нас, сказала, що нічого не чула, що треба відеозапис чи письмові підтвердження двох свідків. А дружина цього п'яного тіла, ледве стоячи на ногах, стала кричати, що вони не пили, не курили, я все вигадую", - розповіла жінка.

Пасажирка зателефонувала до поліції та повідомила про інцидент. Копи пообіцяли, що через півтори години на одну зі станцій приїде наряд. Також вона телефонувала на гарячу лінію "Укрзалізниці".

Лише після цього начальник поїзду почав діяти та шукати для пасажирки місце в іншому вагоні.

"На станції Вапнярка дійсно був наряд поліції, але поки я добігла з 12 вагону до 15, цей начальник їх відпустив, бо "ні у кого немає претензій, усі втихомирились і сплять", хоча я попередила, що писатиму заяву, щоб цих нахабних порушників поліція зняла з потягу", - додала постраждала.

Читайте такожПомста пасажира: в Одесі чоловік забризкав сльозогінним газом водія маршрутки – очевидці (відео)Пасажирка підкреслила, що начальник потягу та провідниця своїм "поблажливим ставленням" ніби показали, що у вагонах можна пити та палити, аби не буянили. Обурена жінка зареєструвала скаргу та чекає на реакцію від "Укрзалізниці", яка, за її словами, зовсім не піклується про пасажирів.

"Окрім того, що в потягу було брудно і пекельно жарко, смерділо цигарками, не відкривалось жодне вікно, ще й було небезпечно... Єдина мораль Укрзалізниці - терпи та мовчи", - з сумом підбила підсумки своєї історії пасажирка.

Раніше УНІАН повідомляв, як у поїзді "Укрзалізниці" зламану лампу "надійно" приклеїли до стелі медичним пластиром, а декілька днів тому компанія потрапила у ще один скандал, продаючи квитки на відсутні вагони.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко