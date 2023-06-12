Міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску, через який проходить весь транспортний потік між країнами.

Україна спільно з Молдовою побудує новий міст на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова).

Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, відповідну угоду про будівництво мосту підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

За словами Кубракова, повномасштабне вторгнення внесло корективи в реалізацію проекту, але критична необхідність розвитку альтернативних логістичних шляхів робить проект Ямпільського мосту безальтернативним.

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"Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я", - зазначив він.

Ямпільський міст стане альтернативою паромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль – Косеуць", яка не працює впродовж кількох років і вже давно не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів обох держав.

Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску "Могилів-Подільський – Отач", через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Зазначається, що загальна довжина мосту становить понад 1 тис. 400 метрів. Штучна споруда матиме дві смуги руху з тротуарами з обох сторін.

В відомстві також відмітили, що проект мосту "враховує стандарти безбар’єрності". Зокрема, передбачено влаштування тротуарів з пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів. А для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.

Залізничне сполучення з Молдовою - деталі

У червні 2022 року Україна та Молдова заявили про те, що відновлять залізничне сполучення. Вантажні перевезення здійснюватимуться на залізничній ділянці Березине (Україна) - Басарабяска (Молдова).

У лютому 2023 року "Укрзалізниця" заявила про те, що розширює співпрацю із залізницею Молдови. Представники залізниць України та Республіки Молдова під час зустрічі домовилися про розширення співпраці на найближчі три роки для збільшення обсягів вантажоперевезень.

22 березня 2023 року стало відомо про те, що Україна спільно з Молдовою запускає залізничну гілку, яка була побудована після початку повномасштабного російського вторгнення. Відомства повідомили про підписання Протоколу про організацію спільного контролю в пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе-1 - Басарабяска".