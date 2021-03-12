У столиці спостерігається погіршення погодних умов: снігопад та сильний вітер, на дорогах ожеледиця.

До Києва з 17:00 через негоду тимчасово обмежать в'їзд великогабаритного транспорту.

Як повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації, це рішення прийняла Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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У столиці спостерігається погіршення погодних умов: снігопад і сильний вітер, на дорогах ожеледиця. Через це з 17:00 вводиться тимчасове обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в столицю.

"Таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Великогабаритний транспорт буде запускатися в місто в залежності від погодних умов і ситуації на дорогах", - йдеться в повідомленні.

Негода в Києві

Сьогодні, 12 березня, Київ накрив сильний снігопад.

Згідно з даними Погода УНІАН, температура повітря в Києві тримається на рівні -1°. Снігопад продовжиться весь день і половину ночі.

У ніч на 13 березня температура підвищиться до +1° і сніг перейде в дощ. А вдень потеплішає до +9°.

Мер Києва Віталій Кличко запропонував керівникам підприємств і організацій Києва скоротити робочий день через негоду.

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Автор: Світлана Закелова