Вчора деякі регіони України накрили справжні урагани.

В Україні різко погіршилась погода, злива затопила деякі міста на заході країни, зокрема Львів та Рівне. Через негоду затримуються поїзди.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Список рейсів, які затримуються через негоду:

№ 4 Ужгород - Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);

№ 232 Івано-Франківськ - Генічеськ (затримка склала 3 години);

№ 58 Ковель - Одеса (затримка склала 3 години);

№ 8 Чернівці - Київ (затримка склала 2 години);

№ 16 Рахів - Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);

№ 141 Бахмут - Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№ 98 Ковель - Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);

№ 243 Київ - Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);

№ 146 Ужгород - Львів (затримка склала 50 хвилин);

№ 215 Черкаси - Ужгород (затримка склала 1 годину);

№ 13 Київ - Солотвино (затримка склала 1 годину);

№ 70 Львів - Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);

№ 29 Київ - Ужгород (затримка склала 1 годину);

№ 49 Київ - Трускавець (затримка склала 1 годину);

№ 82 Київ - Ужгород (затримка склала 54 хвилини).

Нагадаємо, штормове попередження оголошено у у північних, центральних та південних областях на вихідні.

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Автор: Вікторія Гордієнко