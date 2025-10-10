Він підкреслив, що це цинічна і прорахована атака на українців. Зеленський додав, що чекає реакції світу на цей удар.

Вночі російські окупанти вдарили по Україні понад 450 дронами і понад 30 ракетами з метою позбавити українців всього того, що забезпечує нормальне життя.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram, реагуючи на російську атаку по Україні. Він наголосив, що це "цинічна й прорахована атака". "Станом на зараз відомо про понад 20 постраждалих людей – усім надається допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина", - повідомив Зеленський.

За його словами, на багатьох обʼєктах енергетичної інфраструктури триває ліквідація наслідків ворожого удару. Він сказав, що у Києві бригади працюють над відновленням електро- та водопостачання.

Також є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина.

"Саме цивільна, енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, "сімки" – у реалізації постачань систем протиповітряної оборони, у санкціях", - підкреслив президент.

Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, Росія в ніч на 10 жовтня завдала масованого удару по об’єктах енергоінфраструктури України, внаслідок чого у багатьох областях наявні перебої зі світлом, введені графіки відключень.

У Києві немає електроенергії в Голосiївському, Дарницькому, Деснянському, Днiпровськомуо, Подiльському, Святошинському районах.

У Дніпропетровській області також почалися аварійні відключення.

У Запоріжжі повідомляється про загибель дитини. Внаслідок ворожих обстрілів зафіксовано пошкодження об’єктів газової інфраструктури.

Також у Черкаській ОВА повідомили, що уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. Також в області внаслідок пошкодження енергетичного обладнання, з 8:45 частково застосовані аварійні відключення електроенергії. Зокрема, по Драбівській філії, Чорнобаївській філії, ВСП "Золотоніські енергетичні мережі", Канівській філії.

