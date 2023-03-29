Але Єврокомісія після наполягання Німеччини зробить винятки для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, які працюють на електропаливі.

З 2035 року в ЄС буде заборонено продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, які є джерелом викидів вуглекислого газу.

Відповідний закон міністри енергетики країн Євросоюзу остаточно схвалили 28 березня, пише Reuters. Тепер він набуде чинності. Проти закону проголосувала Польща, утрималися Італія, Болгарія та Румунія.

Згідно з ухваленим рішенням, з 2035 року всі нові продані автомобілі повинні мати нульовий рівень викидів CO2, а з 2030 року - на 55% менше від показника 2021 року.

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"Напрямок руху зрозумілий: у 2035 році нові автомобілі та мікроавтобуси повинні мати нульові викиди", - сказав головний представник ЄС з питань клімату Франс Тіммерманс.

Водночас, Європейська комісія пообіцяла запровадити додаткові правила, що зроблять винятки для нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, які працюють лише на електропаливі. На цьому виключенні наполягала Німеччина.

Зазначається, що пізнє втручання Німеччини після того, як минулого року країни ЄС і законодавці вже погодили поетапну відмову від ДВЗ до 2035 року, роздратувало деяких європейських дипломатів і викликало занепокоєння, що уряди можуть спробувати заблокувати інші ретельно обговорені угоди щодо кліматичної політики.

Міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг заявив, що угода "відкриє для населення важливі можливості щодо кліматично-нейтральної та доступної мобільності".

Як пише DW, для Німеччини - це вкрай важливе питання, адже німецький автопром є флагманом місцевої економіки. Натомість, цілковитий перехід на електромобілі міг призвести до істотного скорочення обсягів виробництва й виробничих потужностей, бо електрокари потребують значно менше компонентів та деталей, ніж авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Зазначається, що Porsche і Ferrari є одними з прихильників електропалива, яке вони бачать як спосіб уникнути навантаження на свої автомобілі від важких акумуляторів. Електропаливо - вид синтетичного палива, який можна виробляти з води та вуглекислого газу, видобутого з повітря за допомогою відновлюваних джерел енергії.

Інші виробники автомобілів, включаючи Volkswagen, Mercedes-Benz і Ford, роблять ставку на електромобілі з акумуляторами для декарбонізації.

Традиційні автомобілі й екологія

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія прагнула перенести заборону на продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, а також гібридів з 2040 на 2035 рік. Процес вирішили пришвидшити після висновків експертів, які вважають, що в 2040-му буде надто пізно, якщо королівство хоче досягти своєї мети звести викиди вуглекислого газу майже до нуля до середини цього століття.

Згідно з доповіддю Всесвітньої метеорологічної організації, концентрація парникових газів у атмосфері Землі в 2020 році встановила новий рекорд, а річні темпи зростання перевищили середній показник за 2011-2020 роки.

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