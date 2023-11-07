7 листопада 2023 року втратили чинність норми, що передбачають можливість митного оформлення товарів без їх пред'явлення на митниці.

З 7 листопада 2023 року змінюються умови митного контролю та оформлення як імпортних, так і експортних вантажів.

Як повідомляє Держмитслужба, 7 листопада 2023 року втратили чинність норми, що передбачають можливість митного оформлення товарів без їх пред'явлення на митниці.

Згідно з новими правилами на митниці не будуть оглядати 100% транспортних засобів, залишається ризикоорієнтований підхід. Кількість профілів ризиків не збільшиться, а кількість оглядів не зросте.

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Митниці вже отримали необхідну кількість пломб, змінили графіки роботи терміналів, щоб мати можливість своєчасно оформлювати товари, та вжили ряд інших заходів.

Для вирішення можливих проблемних питань у перехідний період будуть оприлюднені контакти посадових осіб митних органів.

Митний контроль

У травні 2022 року президент України Володимир Зеленський розповів про переваги спільного з Польщею митного контролю. Глава держави виступав за те, щоб прибрати з сучасних відносин з усіма сусідами України, крім окупантів, всі суперечки та "тиск минулого".

У квітні 2023 року в Німеччині призвали активніше боротися з обходом санкцій проти Росії та посилити митний контроль. Більш жорсткий митний контроль дозволить ефективніше наглядати за дотриманням санкцій проти Росії, вважає віце-канцлер ФРН Роберт Хабек.

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