З 7 листопада 2023 року змінюються умови митного контролю та оформлення як імпортних, так і експортних вантажів.
Як повідомляє Держмитслужба, 7 листопада 2023 року втратили чинність норми, що передбачають можливість митного оформлення товарів без їх пред'явлення на митниці.
Згідно з новими правилами на митниці не будуть оглядати 100% транспортних засобів, залишається ризикоорієнтований підхід. Кількість профілів ризиків не збільшиться, а кількість оглядів не зросте.
Митниці вже отримали необхідну кількість пломб, змінили графіки роботи терміналів, щоб мати можливість своєчасно оформлювати товари, та вжили ряд інших заходів.
Для вирішення можливих проблемних питань у перехідний період будуть оприлюднені контакти посадових осіб митних органів.
Митний контроль
У травні 2022 року президент України Володимир Зеленський розповів про переваги спільного з Польщею митного контролю. Глава держави виступав за те, щоб прибрати з сучасних відносин з усіма сусідами України, крім окупантів, всі суперечки та "тиск минулого".
У квітні 2023 року в Німеччині призвали активніше боротися з обходом санкцій проти Росії та посилити митний контроль. Більш жорсткий митний контроль дозволить ефективніше наглядати за дотриманням санкцій проти Росії, вважає віце-канцлер ФРН Роберт Хабек.