На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, українські перевізники зможуть здійснювати всі двосторонні та транзитні перевезення територією Угорщини без дозволів.
Про це повідомили в Укртрансбезпеці. Дозвіл діятиме до 30 квітня.
"Це дозволить українським перевізникам здійснювати всі необхідні перевезення для забезпечення життєздатності країни та української економіки без прив'язки до дозволів і додаткових адміністративних бар'єрів", — йдеться в повідомленні.
ЄС та спрощення режиму для українських перевізників:
Раніше Латвія дозволила всі двосторонні та транзитні перевезення по території своєї країни без дозволів для українських перевізників.
Словаччина і Болгарія дозволили українським перевізникам без дозволів здійснювати будь-які транзитні перевезення вантажів і пасажирів на територію своїх країн.
Угорщина стала четвертою країною ЄС, яка ввела тимчасовий бездозвільний режим.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втраатила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.