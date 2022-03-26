Раніше Латвія дозволила всі двосторонні і транзитні перевезення по території своєї країни без дозволів для українських перевізників / фото dpsu.gov.ua

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, українські перевізники зможуть здійснювати всі двосторонні та транзитні перевезення територією Угорщини без дозволів.

Про це повідомили в Укртрансбезпеці. Дозвіл діятиме до 30 квітня.

"Це дозволить українським перевізникам здійснювати всі необхідні перевезення для забезпечення життєздатності країни та української економіки без прив'язки до дозволів і додаткових адміністративних бар'єрів", — йдеться в повідомленні.

ЄС та спрощення режиму для українських перевізників:

Раніше Латвія дозволила всі двосторонні та транзитні перевезення по території своєї країни без дозволів для українських перевізників.

Словаччина і Болгарія дозволили українським перевізникам без дозволів здійснювати будь-які транзитні перевезення вантажів і пасажирів на територію своїх країн.

Угорщина стала четвертою країною ЄС, яка ввела тимчасовий бездозвільний режим.

Війна проти України: