Угорщина стала четвертою країною ЄС, яка ввела тимчасовий бездозвільний режим.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, українські перевізники зможуть здійснювати всі двосторонні та транзитні перевезення територією Угорщини без дозволів.

Про це повідомили в Укртрансбезпеці. Дозвіл діятиме до 30 квітня.

"Це дозволить українським перевізникам здійснювати всі необхідні перевезення для забезпечення життєздатності країни та української економіки без прив'язки до дозволів і додаткових адміністративних бар'єрів", — йдеться в повідомленні.

ЄС та спрощення режиму для українських перевізників:

Раніше Латвія дозволила всі двосторонні та транзитні перевезення по території своєї країни без дозволів для українських перевізників.

Словаччина і Болгарія дозволили українським перевізникам без дозволів здійснювати будь-які транзитні перевезення вантажів і пасажирів на територію своїх країн.

Угорщина стала четвертою країною ЄС, яка ввела тимчасовий бездозвільний режим.

Війна проти України: