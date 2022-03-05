Ірина Верещук запевнила, що влада не забуває про громадян, які перебувають у Сумах, Чернігові, Запоріжжі, Херсоні, Димері, Богданівці та в інших населених пунктах.

В уряді розробляють маршрути евакуації цивільного населення з усіх міст, які тримають в облозі російські загарбники.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявити у відеозверненні до громадян.

"Ми збираємо інформацію з усіх регіонів: Суми, Чернігів, Запоріжжя. Ми знаємо, пам'ятаємо! Київська область, Димер, Богданівка, Херсон! Ми всіх вас знаємо, пам'ятаємо і розробляємо маршрути евакуації. Давайте самоорганізовуватися, давайте працювати разом і будемо співпрацювати з Червоним Хрестом, з міжнародними організаціями, які повинні стати посередниками для забезпечення режиму припинення вогню", - сказала Верещук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 березня, розпочалася евакуація жителів Маріуполя та Волновахи. Їх вивозять гуманітарними коридорами в Запоріжжі.

Евакуація проводиться за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Разом з тим окупанти підірвали залізничні колії, якими повинна була проводитися евакуація людей з Ірпеня Київської області. Евакуація проходитиме автобусами до столиці.

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