У російських авіакомпаній кілька сотень літаків, які вони взяли у лізинг (оренду).

Президент Росії Володимир Путін підписав документ, який фактично дозволяє російським авіакомпаніям використовувати літаки іноземних лізингодавців попри їхню заборону.

Йдеться про експлуатацію іноземних літаків, авіаційних двигунів, машин та міського наземного електротранспорту.

У російських авіакомпаній кілька сотень літаків, які вони взяли у лізинг (оренду). Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну іноземні компанії почали відмовляти росіянам у фінансовій оренді літаків та анульовувати документи на них.

Документ дозволяє уряду РФ у 2022 році ухвалювати власні рішення, які стосуються договорів фінансової оренди іноземних повітряних суден, авіаційних літаків, машин і міського наземного електротранспорту.

Також уряд зможе визначати, як реєструватимуть літаки у держреєстрі цивільних повітряних суден.

Усі ці повноваження уряд РФ може передавати іншим органам.

Раніше "Єдина Росія" Путіна запропонувала "націоналізувати" активи іноземних компаній, які після початку відкритої війни РФ проти України пішли з російського ринку.

Білий дім тоді заявив, що США вживатимуть заходи у випадку, якщо справа дійде до конфіскації активів у Росії.

Через санкції у зв’язку з агресією РФ проти України державу покинули вже понад 300 іноземних компаній, дехто пообіцяв тимчасово зберегти робочі місця і зарплати співробітникам.

Як писало видання Financial Times, у зв’язку з фінансовою та військовою скрутою Москва звернулась за допомогою до КНР.

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