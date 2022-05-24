А вже відсьогодні ті, у кого закінчився термін позбавлення права керування, можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити в будь-якому сервісному центрі МВС.

З 24 липня в Україні зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв: щоб отримати посвідчення водія, потрібно буде пройти п'ять кроків.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

"З 24 липня зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Щоб отримати посвідчення водія, кандидатам у водії необхідно буде зробити 5 кроків", - мовиться у дописі.

Так, вони повинні будуть пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту); скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання.

Далі вони мають обрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання; скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки.

Останній крок - у сервісному центрі МВС потрібно успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.

Також, додали у МВС, "через 2 місяці буде можливість отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів".

"І ще одна приємна новина для осіб, у яких закінчився термін позбавлення права керування, - відсьогодні вони можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити в будь-якому сервісному центрі МВС", - мовиться у дописі.

У МВС наголошують, що "раніше такої можливості не було". "Уся процедура відбувалася виключно за місцем реєстрації громадянина", - пояснили у міністерстві.

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