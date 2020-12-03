До сьогодні ціла галузь не мала базового закону і державної підтримки, що призвело до занепаду річкової інфраструктури, наголосив народний депутат Артем Ковальов.

Ухвалений сьогодні Верховною Радою закон про внутрішній водний транспорт дає старт реформи річкових перевезень. Він охопить і регулюватиме всі сфери діяльності водного транспорту: питання державного регулювання, річкової інфраструктури, перевезення вантажів і пасажирів, судноплавства, тощо.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат, голова підкомітету з питань річкового транспорту Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, ідеолог і один із авторів закону про внутрішній водний транспорт (№1182-1-д) Артем Ковальов.

Читайте такожНародний депутат Артем Ковальов: Голландці нам на екскурсіях розповідають про судна на сонячних батареях, а ми їм показуємо дніпровські шлюзи в аварійному стані і секретні технології шлюзування за допомогою спінінга..."Сьогодні дійсно історична подія! Верховна Рада прийняла у другому читанні Закон про внутрішній водний транспорт. Це великий галузевий євроінтеграційний закон над яким ми працювали останній рік. Це не вдавалось зробити останні 12 років. Ціла галузь не мала базового закону і державної підтримки, що призвело до занепаду річкової інфраструктури, яка зношена на 75%", - написав Ковальов.

Він наголошує, що це перший крок до відкритого і конкурентного ринку вантажних і пасажирських перевезень по воді.

"Це збільшення перевезень по воді, здешевлення логістики для бізнесу, розвиток суднобудування, нові підприємства і нові робочі місця, українські та іноземні інвестиції, модернізація річкової інфраструктури", - зазначив народний депутат.

Ковальов наголошує, що завдяки новому закону планується збільшення вантажоперевезення по річці до 30 млн. тон на рік з прямим економічним ефектом для держави в 13-16 млрд грн. на рік.

"Річкова логістика дозволить не тільки розвантажити наші дороги, переорієнтувавши великогабаритні вантажі на річку. А також істотно економити на ремонтах доріг - 1 млн. тон перевезених по річці економить 1 млрд. грн. на ремонтах доріг протягом 4 років. Також це суттєво покращить екологічну ситуацію", - пише депутат.

"В усьому світі перевезення річкою – найдешевший і найекологічніший спосіб доставки вантажів. Україна має величезний потенціал для розвитку водного транспорту, але зараз річкою перевозиться менше 1% всіх вантажів (ЄС – це 7%). При цьому, Дунай і Дніпро входять до п'ятірки найбільших річок Європи. І сьогодні ВРУ зробила перший крок, щоб це змінити", - підсумував Ковальов.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект «Про внутрішній водний транспорт», який регулює правовідносини в цій галузі.

За ухвалення законопроекту №1182-1-д проголосували 276 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Автор: УНІАН