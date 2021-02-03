Великі затори утворилися на мостах у напрямку правого берега.

Станом на ранок 3 лютого на низці основних доріг Києва спостерігається щільний трафік.

Як свідчать дані карт Google, складна ситуація з рухом склалася на правому березі столиці.

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Затори на мостах у Києві

Станом на 9:40 3 лютого затори спостерігаються на деяких ділянках Північного мосту, в районі проспекту Степана Бандери, що на виїзді на правий берег, проїхати найскладніше.

На мосту «Метро» рух ускладнено в бік Набережного шосе, схожа ситуація й на мосту Патона, одна зі смуг якого майже повністю заблокована. На Дарницькому мосту затори тягнуться ще з Дарницького шосе. А ось Південний міст на 10 ранку майже вільний.

Затори на лівому березі Києва

Критична ситуація з виїздом на правий берег утворилась на проспекті Шухевича, Броварському проспекті та проспекті Соборності. Великі затори на бульварі Перова, проспекті Визволителів, вулиці Братиславській, Попудренка, Віфлеємській, невеликі тягнучки через дорожні роботи та ДТП на Дніпровській набережній. Трафік ущільнений на проспекті Бажана.

Затори на правому березі Києва

Через наплив автомобілів з лівого берега постраждали Набережне шосе, Гаванський міст, вулиця Набережно-Рибальська, проспект Степана Бандери.

У центрі Києва затори утворилися на бульварі Шевченка, вул. Січових Стрільців, Великій Житомирській, проспекті Перемоги в районі Політехнічного інституту, бульварі Лесі Українки, вул. Михайла Грушевського, Басейній, Малопідвальній, Хрещатику, Петрівській алеї, Парковій, Кріпосному провулку, Володимирському узвозі.

Як не потрапити в пробку в Києві

Дієвого рецепта столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка-період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час пробки виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в пробку не вдасться-скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місця-задумайтеся, можливо, це хороший привід змінити її.

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Автор: УНІАН