Відбудова мосту спростить логістику для місцевих мешканців, а також поліпшить доставку вантажів.

На трасі Київ – Іванків – Овруч відкрили рух мостом через річку Таль, який підірвали російські окупаційні війська, відступаючи з Київської області. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Мостом, який знаходиться на трасі Київ – Іванків – Овруч, вже проїхав перший автотранспорт. Міст, зокрема, дозволив відновити повноцінне транспортне сполучення між Києвом та Іванківською громадою. Це спростить логістику для місцевих мешканців, а також поліпшить доставку вантажів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міст через річку Таль підірвали російські окупаційні війська, відступаючи з Київської області. Всі його конструкції були зруйновані внаслідок вибуху.

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В відомстві також відмітили, що під час підготовки до відбудови проведено обстеження мосту та розмінування території, а на саме будівництво знадобилося 7 місяців.

"Активні роботи розпочалися у листопаді 2022 року. Міст через річку Таль звели практично "з нуля": встановили опори, балки та прогонову будову. Він має 2 асфальтовані смуги руху і тротуари", - долали в міністерстві.

В Мінвідновлення також нагадали, що це вже другий міст, відбудований у Київській області. Торік повноцінно запрацював ще міст на трасі Київ – Харків – Довжанський.

Крім того, наразі в Київській області ведуться роботи з будівництва 10 мостів, які були знищені під час бойових дій.

Війна в Україні - зруйнована інфраструктура

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2022 року стало відомо, що в Україні через війну було пошкоджено або зруйновано понад 25 тисяч кілометрів доріг і 340 штучних споруд. При цьому найбільше постраждали 15 областей України.

10 квітня 2023 року дорожники відкрили рух транспорту мостом через річку Десна в Чернігівській області, завдяки чому було відновлено пряме сполучення Чернігів-Київ.

Також у квітні був завершений капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь у Київській області. Його було зруйновано 21 березня 2022 року. Міст відновлювали працівники львівського мостобудівельного поїзда.

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