Секретна служба не комунікувала з місцевою владою під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії.

Замаху на колишнього президента США і нинішнього кандидата на посаду глави Білого дому Дональда Трампа можна було запобігти, його не повинно було статися. Про це йдеться у звіті двопартійної комісії Палати представників Конгресу США, повідомляє АР.

Зазначається, що у документі стрілянину на мітингу в Пенсільванії в липні його автори називають "приголомшливими порушеннями безпеки" під час заходу.

"Члени Палати представників і Сенату неодноразово задавали питання, чому Секретна служба - агентство, якому доручено захищати вищих лідерів країни - не комунікувала з місцевою владою під час передвиборчого мітингу", - пише видання.

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Зокрема, законодавці у своїй доповіді зосереджуються на "фрагментованих лініях зв’язку та нечіткому ланцюжку командування" між Секретною службою, поліцією штату Пенсільванія та місцевою поліцією, але покладають більшу частину провини на Секретну службу за порушення безпеки:

"Простіше кажучи, докази, отримані Оперативною групою на сьогоднішній день, свідчать про те, що трагічним і шокуючим подіям 13 липня можна було запобігти і вони не повинні були відбутися".

Замах на Трампа у липні 2024 року

У липні під час передвиборного мітингу у штаті Пенсильванія у Трампа стріляли. Екс-президент США отримав поранення у вухо. Внаслідок стрілянини одна людина загинула.

Пізніше стало відомо, хто вчинив замах на Трампа. Зловмисником виявився 20-річний місцевий мешканець Томас Метью Крукс. Стрілка ліквідували агенти Секретної служби.

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