Політичний хаос у США після перемоги Трампа може дозволити Китаю та Росії посилити глобальний вплив.

Найбільші супротивники Америки – Китай та Росія - хочуть перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року. Перевага Володимира Путіна щодо Трампа була очевидна давно. І тепер уряд Китаю вживає заходів, щоб допомогти Трампу в президентській кампанії. The New York Times пояснює, що саме Китай і Росія сподіваються отримати від другого терміну Трампа.

Сфери впливу

Як зазначає видання, причини Путіна віддати перевагу Трампу є очевидними. В той час як Джо Байден очолює міжнародну коаліцію, яка протистоїть вторгненню Росії в Україну, Трамп запропонував припинити підтримку України.

Причини Китаю віддати перевагу Трампу менш очевидні, адже Трамп займає дужє войовничу позицію. ЗМІ відзначали, що Пекін, схоже, незадоволений і Байденом, і Трампом. Але, є спосіб, яким лідери Китаю можуть отримати вигоду від другого терміну Трампа - його ставлення до участі США у глобальній політиці.

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Так, Байден вважає, що світ перебуває у розпалі боротьби між автократією та демократією, і він бачить США як "незамінну націю", яка має захищати демократію, коли автократичний сусід нападає, як це зробила Росія в Україні, а Китай може зрештою зробити на Тайвані. Водночас Трамп мало цікавився цими питаннями. Він ізоляціоніст, який підтримує гасло "Америка перш за все". Він вважає за краще, щоб США уникали міжнародних конфліктів, і скептично ставиться до договорів і союзів.

Водночас Путін і Сі вірять, що сильні нації повинні мати можливість контролювати власні регіони. Для Москви та Пекіна переваги американського президента, який дотримується таких переконань, як Трамп, дуже великі, зазначає NYT.

Потенційний хаос

Другою важливою перевагою нового терміну Трампа для Китаю та Росії є внутрішній хаос, який може виникнути у США. Трамп керував так, як не робив жоден попередній американський президент. Його влада була дезорганізованою, і його позиції могли швидко змінюватися.

Під час другого терміну Трампа проблеми можуть посилитися. Трамп пообіцяв використати владу уряду для розслідування та потенційного ув’язнення своїх політичних опонентів. Він заохочував своїх прихильників застосовувати насильство, щоб добитися свого. І він настільки розлютив багатьох демократів, що вони радикалізувалися з кількох питань таким чином, що розділив партію.

Політичний хаос у США може дозволити іншим країнам посилити глобальний вплив, підсумовує NYT.

Вибори у США

Дональд Трамп - головний кандидат у президенти від республіканців. Його суперниця в лавах Республіканської партії Ніккі Гейлі оголосила про вихід із перегонів. Після чого Трамп викликав Джо Байдена на дебати.

Водночас результати опитування Reuters/Ipsos показали, що Байден випереджає Трампа в електоральних симпатіях американських виборців.

Раніше УНІАН повідомляв, що Дональд Трамп заговорив про вихід США з НАТО. Також Трамп ухилився від прямої відповіді на питання, чи продовжить він допомагати Києву зброєю, чи дозволить Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову оберуть главою Білого дому.

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