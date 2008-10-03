Попеску сподівається, що ПАРЄ припинить появу нових ”Косово”

Страсбург. 3 жовтня. УНІАН. Депутат Верховної Ради України від блоку Партії регіонів, член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Іван ПОПЕСКУ вважає важливим для України, щоб Рада Європи припинила процес визнання самопроголошених територій.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН після голосування в ПАРЄ за резолюцію щодо наслідків російсько-грузинського конфлікту.

“На мій особистий погляд, а не як голови делегації, для нас, для України і інших держав, в яких так чи інакше питання можуть виникнути, все-таки важливо, щоб Рада Європи припинила цей процес”, - сказав він.

“Для того, щоб припинити цей процес – треба обговорювати. Для цього – треба мати всю інформацію, яка показала б нам ситуацію з обох сторін, і головне – отримати інформацію від простих людей, не від політиків, не від ЗМІ, а саме на місці”, - додав він.

І.ПОПЕСКУ зазначив, що Косово створило прецедент для визнання таких територій, незважаючи на будь-які заяви, а визнання Росією Абхазії та Південної Осетії стало лише продовженням цього прецеденту.

При цьому депутат висловив переконання у тому, що Росія не відмовиться від визнання Осетії та Абхазії.

Говорячи в цілому про схвалений ПАРЄ документ І.ПОПЕСКУ зазначив, що на його думку він є “більш-менш” збалансованим. Водночас, депутат висловив жаль, що до проекту рекомендацій не було включено пропозицію депутата Майкла ХЕНКОКА з Великобританії про створення представництва комісару Ради Європи з прав людини в Південній Осетії.

“В свій час були такі представництва і на рівні Боснії, і на рівні Косово. І якщо не мати там представництва, звичайно, це буде дуже тяжко промониторити порушуються чи не порушуються права людини”, - наголосив І.ПОПЕСКУ.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Наслідки війни між Грузією та Росією” та рекомендації до неї.

В резолюції ПАРЄ засудила обидві сторони за використання сили, Росію – за визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії та закликала до незалежного розслідування подій, як під час військових дій, так і тих подій, що передували збройному конфлікту.