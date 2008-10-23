Європарламент за координацію дій з подолання фінкризи

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Європарламент вважає, що ЄС має вживати координовані заходи для протидії фінансовій кризі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій 22 жовтня на сесії Європарламенту в Страсбурзі резолюції за результатами засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 15-16 жовтня.

“За” проголосували 499 депутатів, проти – 130, утрималися – 67.

У резолюції депутати підкреслили необхідність координованої макроекономічної відповіді для відновлення глобального зростання без підриву принципів Пакту стабільності та зростання.

Депутати підтримали заходи з наповнення ринку ліквідністю, а також, швидку реакцію Єврокомісії щодо перегляду застосування законодавства ЄС про державну підтримку з метою забезпечення фінансової стабільності банківської системи.

Депутати також закликали Єврокомісію запропонувати заходи з посилення системи регулювання та нагляду за діяльністю фінансових інституцій, включаючи банки, рейтингові агентства, хедж-фонди, кредитних установ з метою посилення прозорості їх діяльності.

В резолюції депутати також висловилися і щодо інших пунктів порядку денного засідання Європейської Ради. Так, Європарламент висловив повагу до результатів референдуму в Ірландії щодо Лісабонської угоди, і, водночас, висловив сподівання, що рішення щодо ратифікації цього документу буде знайдено ще до парламентських виборів 2009 року.

Депутати зазначили, що фінансова криза не може поставити під питання проблему боротьби з кліматичними змінами, і поставлені раніше цілі мають бути досягнуті. Крім того, депутати висловилися за створення спільної європейської зовнішньої енергетичної політики та заявили про те, що не може бути військового вирішення для конфліктів на Кавказі, засудивши використання сили для зміни ситуації в Південній Осетії та Абхазії і закликавши Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність Грузії.

Як повідомляв УНІАН, 15-16 жовтня у Брюсселі відбулося засідання Європейської Ради, в ході якого лідери ЄС схвалили ряд заходів щодо відновлення довіри на фінансових ринках, які переживають найбільшу з 30-х років 20-го століття кризу. Крім того, французькому президентству в ЄС було доручено до грудневого засідання Європейської Ради підготувати пропозиції щодо ратифікації Лісабонської угоди з урахуванням ірландського “ні” на референдумі, президентству та Єврокомісії – підготувати пропозиції щодо досягнення поставлених у березні 2007 року цілей у боротьбі з кліматичними змінами з урахуванням специфічної ситуації кожної країни. Лідери ЄС також заслухали повідомлення спеціального представника ЄС на Кавказі П’єра МОРРЕЛЯ про перший раунд консультацій між Росією та Грузією на рівні експертів за участі міжнародних посередників у Женеві.