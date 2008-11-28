Експерт бачить сумніви в інституційному наповненні ”Східного партнерства”

Гаага. 28 листопада. УНІАН. Науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Олександр СУШКО вважає, що інституційне забезпечення “Східного партнерства” викликає сумніви.

Про це він заявив в розмові з власним кореспондентом УНІАН, перебуваючи у Гаазі.

“Чого немає в ініціативі – немає організаційної структури, тому що попередні ініціативи ЄС, такі як Союз для Середземномр’я, мають свій секретаріат, своїх службовців, апарат, відповідальний за цю ініціативу”, - сказав експерт.

“Наскільки мені відомо, “Східне партнерство” не передбачає окремої структури в рамках Єврокомісії, Ради ЄС, яка б відповідала за реалізацію цієї ініціативи. Відповідно є певні сумніви щодо інституційного забезпечення з боку ЄС реалізації даної ініціативи”, - додав він.

Говорячи про можливу додану вартість ініціативи, експерт зазначив, що до цього, зокрема, можна віднести виділення східних партнерів ЄС із загального масиву Європейської політики сусідства, відокремлення їх від африканських та близькосхідних партнерів.

“Крім того, записано, що з усіма цими країнами будуть угоди про асоціацію, при чому українська угода про асоціацію є пілотним проектом, якій потім буде застосовано до всіх цих країн. Тобто це цікаво, це важливо для всіх цих країн”, - сказав О.СУШКО.

Другим позитивним моментом він назвав наміри запровадити безвізовий режим. Водночас, експерт зазначив, що на сьогодні існують дві моделі запровадження безвізового режиму. Один з них – балканський варіант - розрахований на більш швидке отримання безвізового режиму в перспективі 3-5 років. Інший – так звана російська модель – передбачає повільний процес переговорів.

“Вона розрахована на те, щоб бла-бла-бла, кожен рік зустрічатися, обмінюватися жалобами і врешті-решт через років 10 дати безвізовий режим росіянам, а через 15 – українцям. Тобто оце є негативний сценарій, якого хочеться уникнути”, - сказав О.СУШКО.

Він зазначив, що на сьогодні поки недостатньо інформації, щоб робити висновки, якій самі моделі віддадуть перевагу європейці.

Як повідомляв УНІАН, в проекті комюніке Єврокомісії щодо “Східного партнерства” Єврокомісія пропонує визнати європейські прагнення східних країн-партнерів, зберігши преференційний статус для Росії.

Єврокомісія, зокрема, планує запропонувати підписати угоди про асоціацію з 6-ма східноєвропейськими країнами: Білоруссю, Молдовою, Україною, Грузією, Вірменією та Азербайджаном в найближчі роки та визнати “європейські ідентичність та прагнення цих країн”, створити зони вільної торгівлі з можливою трансформацією в Європейську економічну зону, запровадження безвізового режиму з 6-ма країнами, підписання меморандумів про взаєморозуміння для забезпечення енергетичної безпеки ЄС, збільшення видатків ЄС на допомогу країнам-східним партнерам вдвічі до 2013 року та в 3,3 рази – до 2020 року.

Комюніке має бути офіційно схвалено і оприлюднено 3 грудня цього року, після чого його планується розглянути на засіданні Європейської Ради (самміті голів-держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 11-12 грудня цього року.

Країни-члени ЄС схвалили ініціативу Східного партнерства, представлену Швецією та Польщею, на засіданні Європейської Ради у червні цього року і доручили Єврокомісії підготувати пропозиції щодо цієї нової політики ЄС відносно східних країн-сусідів, за винятком Росії.