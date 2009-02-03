Суд ООН не врахував диспаритет прибережної лінії

Гаага. 3 лютого. УНІАН. Міжнародний Суд ООН вирішив не враховувати диспаритет у довжині прибережної лінії України та Румунії у Чорному морі при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні у Гаазі (Королівство Нідерланди) президент суду Розалін ХІГГІНС, зачитуючи рішення суду.

«Диспаритет у довжині прибережної лінії немає прямого математичного застосування», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, справа про делімітацію континентального шельфу і виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі перебуває в суді з ініціативи Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум.

Румунська сторона звернулася до суду, оскільки вважає, що острів Зміїний є не островом, а скелею. Натомість Україна доводить, що о. Зміїний все ж таки є островом, і довжина української частини узбережжя навпроти спірних територій становить 1058 км, а румунської – 258 км. Відповідно, на переконання України, спірні території шельфу необхідно поділити в пропорції 1 до 3: 53,3 тис. кв. км – за Україною, 21,9 тис. кв. км – за Румунією.

Довідка УНІАН. Острів Зміїний є територією України, що закріплено у договорі про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією 1997 року.