Україна і ЄС активізують співпрацю у розвитку малого бізнесу

Київ. 16 лютого. УНІАН. Україна і Єврокомісія мають намір підписати спільну декларацію для активізації співпраці в області розвитку малого і середнього бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі в Києві з віце-президентом Єврокомісії Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ.

“Сьогоднішня наша зустріч і підписання спільної декларації дозволить об`єднати і скоординувати зусилля України і Європейського Союзу в області політики розвитку малих і середніх підприємств, ще прискорить цю роботу, додасть їй нової якості. І я думаю, що після підписання спільної декларації ми зможемо більш осмислено діяти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що Україна в липні 2008 року приєдналася до Європейської хартії розвитку середніх і малих підприємств. За її словами, український уряд у своїй політиці керується принципами, закладеними у цій хартії.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що вже зараз для малих підприємців створена система спрощеної процедури оподаткування, спостерігається тенденція до дерегулювання малого і середнього бізнесу. Крім того, за її словами, підприємці, що працюють у сфері сільського господарства, мають доступ до бюджетної системи здешевлення вартості кредитних ресурсів.

У свою чергу, віце-президент Єврокомісії підкреслив, що є прихильником закріплення за Україною чіткої європейської перспективи. «Але для того, щоб це бачення було реалізоване, необхідно робити маленькі кроки. І саме сьогодні ми й робимо один з таких маленьких кроків. Він не змінить історію, але він є надзвичайно важливим для того, щоб зближувати наші сторони, і для того, щоб подолати економічну кризу, оскільки мале і середнє підприємництво – це скелет і основа розвитку економіки», - сказав Г.ФЕРХОЙГЕН.