Росія має гарантувати незастосування сили проти сусідів

Брюссель. 10 березня. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту вважає, що нова угода з Росією має сприяти безпеці постачань газу та незастосуванню Москвою сили проти сусідів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у проекті доповіді Януша ОНІШКЕВІЧА (група ліберальних партій, Польща) щодо рекомендацій на переговори з Росією про нову угоду, схваленому 9 березня на засіданні Комітету.

В документі зазначається, що Росія має забезпечити права і свободи громадян і, зокрема, право на свободу висловлювань та право на асоціації, шляхом схвалення законодавства, яке б відповідало зобов’язанням, взятим Росією на себе як членом Ради Європи та ОБСЄ. Депутати підкреслили, що переслідування правозахисників в Росії має припинитися, для чого, зокрема, вони пропонують переглянути діалог щодо прав людини між ЄС та Росією, якій триває з 2005 року, однак до цього дня не дав ніяких результатів.

Комітет у своєму документі наголосив, що відновлені переговори про нову угоду між ЄС та Росією не повинні сприйматися як такі, що виправдовують сучасний стан речей в Грузії. При цьому, депутати висловили переконання у тому, що Росія в новій угоді повинна дати чіткі зобов’язання щодо незастосування сили проти своїх сусідів. Крім того, проект доповіді закликає Росію сприяти пошуку політичного рішення проблем Косово та Придністров’я.

В області енергетичної безпеки, на думку депутатів, принципи Енергетичної хартії і протоколу до неї щодо транзиту мають бути інтегрованими в нову угоду між ЄС та Росією. Цей протокол, зазначають депутати, забороняє припинення чи зменшення постачання енергоресурсів у випадках суперечок щодо умов транзиту до завершення переговорів з вирішення таких суперечок.

У питанні приєднання Росії до Світової організації торгівлі, депутати висловили підтримку цьому процесу, однак, водночас висловилися за необхідність скасування всіх дискримінаційних податків, таких як податки на вантажні залізничні перевезення, та скасування податків на експорт необробленої деревини. З іншого боку, депутати закликали Росію гарантувати права власності іноземних інвесторів і переглянути закон від 2008 року, згідно з яким визначено 42 сектори, підприємства яких можуть передаватися під контроль іноземним компаніям лише за попереднім дозволом російської влади.

У документі депутати також закликали Росію зменшити адміністративні перепони для іноземних туристів і, зокрема, зобов’язання для відвідувачів з ЄС реєструватися за місцем перебування після прибуття до Росії.

Проект доповіді буде винесений на голосування до сесійної зали Європарламенту у квітні.

Як повідомляв УНІАН, переговори про нову угоду між Росією та ЄС були призупинені після російсько-грузинської війни у серпні 2008 року. Рішення про відновлення переговорів було схвалено у листопаді 2008 року на самміті ЄС-Росія в Ніцці. Нова угода має замінити угоду про партнерство та співробітництво, термін дії якої завершився в 2007 році.