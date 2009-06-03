Болгарський пором в Іллічівську тримають через проблеми в Болгарії

Київ. 3 травня. УНІАН. Проблема із затримкою болгарського порома «Герої Севастополя» в Іллічівському порту зумовлена реорганізацією пароплавства «Болгарський морський флот», якому належать пороми.

Про це сьогодні в коментарі УНІАН сказав міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

Він спростував звинувачення болгарської сторони в порушенні Україною міжурядової угоди між Болгарією, Грузією та Україною про спільну експлуатацію залізничної поромної переправи між портами Варна (Болгарія), Поті/Батумі (Грузія) і Іллічівськ (Україна).

«Там не немає ніякого одностороннього порушення, там є проблема: вони реорганізували свою компанію, і ця компанія, якій передали пороми, не є учасником цього процесу (міжурядової угоди – УНІАН)», – сказав він.

За словами міністра, зараз тривають переговори і з болгарською, і з грузинською сторонами для врегулювання проблеми.

«Це має бути міждержавна угода. Вони реорганізували своє підприємство і таким чином випали з міждержавної угоди. Тому ми йдемо назустріч, але юридично хотілося б врегулювати це питання», – зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 2 червня, керівник напрямів поромних перевезень Болгарського морського флоту Іван ВИЛЧЕВ заявив про порушення Україною міжурядової угоди між Болгарією, Грузією та Україною про спільну експлуатацію залізничної поромної переправи Варна – Поті/Батумі – Іллічівськ. Приводом для такої заяви стало те, що з 8 травня ц.р. в Іллічівському порту простоює болгарський пором «Герої Севастополя», який мав 9 травня за узгодженим графіком піти на порт Поті. «Цей пором на сьогодні ще стоїть у порту Іллічівськ і не обробляється портом і українською залізницею. Це є грубим порушенням графіку», – заявив І.ВИЛЧЕВ, додавши, що ніхто не пояснює болгарській стороні причин затримки. Він не виключив можливості вирішення цього питання на урядовому рівні.

Довідка УНІАН. Залізнична поромна переправа між портами Варна (Болгарія), Поті/Батумі (Грузія) та Іллічівськ (Україна) працює відповідно до міжурядової угоди від 1999 року між Болгарією, Грузією та Україною про спільну експлуатацію. Болгарська сторона представлена в угоді національною компанією «Болгарські залізниці», Болгарським поромним комплексом і пароплавством «Болгарський морський флот», Україна – «Укрзалізницею», СК «Укрферрі» та Іллічівським морським торговим портом, грузинська сторона – Департаментом залізничного транспорту Грузії, портами Поті та Батумі.

Саму переправу було відкрито ще 1978 року.