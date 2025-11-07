Насіння потрапило сюди із фуражем для коней, що поставлявся під час Другої Світової війни із США.

Зараз в Україні, зокрема на півдні, цвіте гринделія розчепірена - ця красива рослина входить до так званого "Чорного списку" видів з високою інвазійною спроможністю. Про це розповіли дослідники Нижньодністровського національного природного парку, що знаходиться в Одеській області.

"Цієї осінньої пори уздовж доріг і на луках досі цвіте рослина з яскраво-жовтими суцвіттями - гринделія розчепірена (Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal). Як і у всіх представників родини Айстрових, суцвіття в неї - кошик, що складається з багатьох квіточок, обгорнутих кількома рядами маленьких листочків. Гринделія легко розпізнається по відігнутих назовні шилоподібним кінчикам липких листочків обгортки", - розповіла науковий співробітник нацпарку Наталія Товстуха.

За її словами, батьківщина виду - Північна Америка. Насіння рослини потрапило в Україну із фуражем для коней, що постачався під час Другої Світової війни із США.

Гринделія розчепірена здавна використовувалась індіанцями для лікування численних хвороб, а наразі входить до офіційних фармакопей багатьох країн як цінна лікарська сировина. До того ж ароматична смола гринделії використовується в парфумерії як фіксатор запахів.

Як зазначає науковиця, завдяки невибагливості до умов зростання, а також великій кількості насіння, гринделія активно вкорінюється у природних і напівприродних місцезростаннях, витісняючи місцеві види. Тому ця красива рослина в Україні вважається небезпечною для природних рослинних угруповань.

