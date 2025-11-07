Зазначається, що угорський прем'єр вимагатиме санкційних поблажок.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться в п'ятницю, 7 листопада, з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Очікується, що вони обговорять залежність Будапешта від російської нафти.

Агентство Reuters пише, що для сторін потенційно складна тема - залежність Угорщини від російської нафти. Трамп наполягає на тому, щоб європейські країни припинили її купівлю, щоб позбавити Москву фінансування вторгнення в Україну, а Орбан категорично проти.

Угорщина зберігає свою залежність від російської енергії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, що викликало критику з боку кількох союзників по Євросоюзу і НАТО. Угорські офіційні особи заявили напередодні зустрічі, що Орбан має намір обговорити переговори між США і Росією і домогтися винятків з американських енергетичних санкцій. Якщо цього не вдасться досягти, то наслідки ляжуть на плечі звичайних угорців.

Лідери двох країн також планують обговорити шляхи розширення економічного співробітництва між США та Угорщиною. Білий дім повідомив, що сторони обговорять "сфери взаємного інтересу" і натякнув, що можуть бути укладені деякі угоди.

За даними видання Bloomberg, угорський прем'єр зібрав низку пропозицій для Трампа, включно з обіцянками закупити американський скраплений природний газ і ядерне паливо.

Так, Орбан планує підписати контракт на 100 мільйонів доларів із Westinghouse Electric Co. на купівлю ядерного палива для угорської атомної електростанції, яке наразі постачається Росією, та пропонується пакет на 600 мільйонів доларів на купівлю американського ЗПГ протягом п'яти років.

Сторони також працюють над меморандумом про закупівлю Угорщиною до 10 малих модульних реакторів на суму до 20 мільярдів доларів, повідомило джерело.

Хоча переговори з приводу реакторів мають попередній характер, а технологія ще має виправдати покладені на неї надії, вони можуть перевернути розширення угорської АЕС, яке довго відкладалося під керівництвом Росії, сказало це джерело. Російська корпорація "Росатом" планує почати бетонування нових блоків у лютому - майже через 12 років після підписання ядерного контракту.

За словами угорських офіційних осіб, угоди також включають оборонні контракти і незазначену фінансову угоду.

Орбан не має наміру відмовлятися від енергоресурсів РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану Євросоюзу про відмову від російських енергоресурсів. Крім того, він розкритикував санкції США проти російської нафти. На його думку, Трамп припустився помилки, запровадивши жорсткі обмеження проти "Роснефти" і "Лукойлу".

При цьому Орбан заявив, що його уряд "працює над тим, як обійти санкції", не уточнивши, як саме це планує зробити.

Видання Politico писало, що санкції США щодо російської нафти можуть перекрити постачання "чорного золота" з РФ в Угорщину. У зв'язку з цим у Будапешта немає іншого вибору, окрім як звернутися по допомогу до Хорватії.

