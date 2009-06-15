За квартал Європа втратила 1,9 млн. робочих місць

Брюссель. 15 червня. УНІАН. За попередніми оцінками, в першому кварталі рівень зайнятості знизився в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) на 0,8% порівняно з четвертим кварталом 2008 року.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Євростаті.

Загалом, в першому кварталі 2009 року кількість зайнятих в євро зоні була на 1,22 млн. осіб меншою, ніж у четвертому кварталі 2008 року, а кількість зайнятих в ЄС-27 – меншою на 1,916 млн. осіб.

Порівняно з першим кварталом 2008 року рівень зайнятості в першому кварталі 2009 року знизився в євро зоні та ЄС-27 на 1,2%.

За оцінками Євростату, в першому кварталі 2009 року в ЄС-27 мали роботу 223,8 млн. осіб, з них 146,2 млн. – в єврозоні.

До зони євро з 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.