Нідерланди допоможуть екологам України захистити птахів

Херсон. 5 жовтня. УНІАН. Інститут екології (Бюро Ваарденбург, Королівство Нідерланди) допоможе українським екологам захистити птахів коловодного комплексу та підвищити рівень екологічної освіти мисливців.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Херсонський області, про це заявив Ян ван дер ВІНДЕН, керівник проекту BBI MATRA “Оптимізація структури територій мисливських господарств і управління птахами коловодного комплексу, підвищення рівня екологічної освіти мисливців з метою охорони коловодних птахів” сьогодні під час презентації проекту в Херсоні.

Зокрема, 5-6 жовтня в Херсоні на базі Держуправління пройде міжнародний семінар за темою «Ресурс водоплавних птахів у водно-болотних угіддях Азово-Чорноморського регіону України, охорона птахів та їх раціональне використання, законодавчі та структурні підходи до функціонування мисливських господарств». Семінар покликаний об’єднати зусилля України і Голландії у збереженні та захисту птахів коловодного комплексу, а також підвищення рівня екологічної освіти мисливців.

Організаторами семінару стали представники Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького, НДІ «Біорізноманіття наземних та водних екосистем України», Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області, Азово-Чорноморської міжвідомчої орнітологічної станції, громадської екологічної організації «Лагуна», Чорноморської організації Wetlands International.

Учасники семінару представили проекти, розробки, наукові дослідження щодо охорони та збереження птахів коловодного комплексу та водно-болотних угідь.

Як зазначалося, водно-болотні угіддя України виконують роль своєрідного екологічного коридору між Дунаєм і Доном вздовж північно-західного кордону Чорного моря і є важливими місцями для зимівлі та годівлі мільйонів водоплавних птахів, які пролітають по Азово-Чорноморському міграційному коридору. Традиційно, дельта Дніпра відрізняється виключним біорізномаїттям і має велике значення для його збереження. До складу угіддя крім численних річкових рукавів входять болота, заплавні ліси, піщані кучугури тощо.

В межах Херсонської області водно-болотні угіддя становлять майже 40% від площі усіх угідь.