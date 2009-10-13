В Люксембургу відбудеться засідання Ради міністрів з питань охорони навколишнього природного середовища ЄС
08:51, 13 жовтня 2009Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують доповнити позицію ЄС напередодні конференції з питань кліматичних змін у Копенгагені, яка відбудеться у грудні. Крім того, міністри обговорять можливі цілі зменшення викидів СО2 для авіації та морського транспорту та ряд інших питань.
Дата події: 21 жовтня 2009 року. Час початку: 10:00.
Час початку: 10:00.
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