В Люксембургу відбудеться засідання Ради міністрів з питань охорони навколишнього природного середовища ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують доповнити позицію ЄС напередодні конференції з питань кліматичних змін у Копенгагені, яка відбудеться у грудні. Крім того, міністри обговорять можливі цілі зменшення викидів СО2 для авіації та морського транспорту та ряд інших питань.

Дата події: 21 жовтня 2009 року. Час початку: 10:00.