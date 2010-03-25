Тимошенко не їде до Брюсселю

Брюссель. 25 березня. УНІАН. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не братиме участі в саміті Європейської народної партії, який відбудеться на сьогодні.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили поінформовані джерела в ЄНП.

“На сьогодні ми можемо сказати, що Ю.ТИМОШЕНКО не братиме участь в саміті”, - сказав співрозмовник агентства.

Він не уточнив причин скасування запланованого раніше візиту лідера БЮТ до Брюсселю.

Разом з тим, за словами іншого співрозмовника в ЄНП, БЮТ на саміті представлятиме екс-віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, два тижні тому Г.НЕМИРЯ заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО збирається відвідати саміт ЄНП в Брюсселі, що традиційно відбудеться напередодні засідання Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).