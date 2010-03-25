Росія будує газопроводи в обхід України для додаткових обсягів газу

Москва. 25 березня. УНІАН. Росія будує газогони в обхід України («Північний потік» і «Південний потік» - УНІАН) для транспортування додаткових обсягів газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ у Москві.

«Альтернативні газотранспортні системи - це не наша вимога обійти Україну, а створення додаткових інфраструктурних можливостей для додаткових обсягів прокачування газу західним споживачам», - заявив В. ПУТІН.

Він зазначив, що Росія в ці проекти вклала чималий політичний ресурс і готова вкладати чималі кошти.

В. ПУТІН сказав, що це не тільки російський проект, а проект міжнародний, у ньому беруть участь такі європейські країни як Нідерланди, Німеччина, Франція та інші.

За його словами, вже укладені контракти на постачання газу саме цими системами.

Також він повідомив, що з 1 квітня почнеться будівництво підводної частини «Північного потоку».

Як повідомляв УНІАН, також В. ПУТІН сьогодні заявив, що реалізація Росією газотранспортних проектів «Північний потік» і «Південний потік» знижує її інтерес до створення консорціуму з Україною.

«Але цей інтерес ще є, і якщо буде конструктивний діалог з цього питання, ми готові до цієї роботи», - сказав В. ПУТІН.

У свою чергу М. АЗАРОВ зазначив, що він завжди позитивно ставився до ідеї створення газотранспортного консорціуму.

«Я і зараз до цієї ідеї ставлюся позитивно, і якщо вона російську сторону ще цікавить, то ми будемо її реалізовувати», - сказав М. АЗАРОВ.

Українська опозиція різко критикує ідею створення газотранспортного консорціуму з РФ, вважаючи її незаконною і такою, що суперечить національним інтересам України.