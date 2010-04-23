Янукович вніс на ратифікацію ВР угоду про флот
Повідомляє офіційний сайт парламенту
Київ. 23 квітня, УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс на ратифікацію до Верховної Ради Угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.
Як повідомляється на сайті ВР, відповідний проект закону ”Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України” зареєстровано в парламенті сьогодні, 23 квітня.
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.
Планується, що 27 квітня відбудеться одночасна ратифікація цієї угоди як Верховною Радою України, так і Державною думою Росії.
Тим часом в Україні опозиційні політичні сили заявили про намір не допустити ратифікації цього документа.