Диспетчер аеропорту Смоленська дозволив літаку Качинського спуститися нижче допустимого

Варшава. 6 липня. УНІАН. Диспетчер Смоленського летовища дозволив пілоту літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився в авіакатастрофі 10 квітня, зійти на висоту 50 метрів при мінімальній для цього аеропорту висоті для прийняття рішень про посадку 100 метрів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив в ефірі TVN 24 бортовий механік польського літака Як-40, котрий прибув до Смоленська перед катастрофою президентського лайнера, Ремігіуш МУСЬ.

Р.МУСЬ, який був у складі екіпажу, що привіз до Смоленська польських журналістів, сказав, що він перебував у кабіні пілотів і чув розмови диспетчера із пілотами президентського ТУ-154.

За його словами, аналогічний дозвіл зійти на 50 метрів отримав і екіпаж Як-40, якому вдалося посадити машину, і російського Іл-76, котрий після двох невдалих спроб посадки відлетів на запасне летовище.

“Я чув, як він (диспетчер) говорив, що найнижче можуть зійти на 50 метрів і бути готові до відльоту, якщо не побачать злітно-посадкової смуги. Не на 100”, - сказав він.

Він уточнив, що чув лише одну команду диспетчера, якою дозволялося зійти на 50 метрів, а не дві, одна з яких дозволяла зійти на висоту не нижче 100 метрів, що записано у переданій росіянами полякам стенограмі розмов.

Р.МУСЬ також додав, що документація аеропорту, яку мав у своєму розпорядженні екіпаж, свідчила, що мінімальна висота, на яку можна сходити у випадку поганих погодних умов, становить 100 метрів.

Як повідомляв УНІАН, польські власті у червні оприлюднили стенограму розмов диспетчера летовища із літаком, де перебував Л.Качинський, яку отримали від росіян у друкованому вигляді.

Згідно з нею, диспетчер наказав пілоту на висоті 100 метрів бути готовим припинити посадку, якщо останній не буде бачити злітно-посадкової смуги.

Водночас, команда диспетчера про необхідність підняти літак прозвучала, коли машина перебувала на висоті 40-50 метрів.

Довідка УНІАН. Контрольована російськими властями Міждержавна авіаційна комісія у попередньому рапорті про причини авіакатастрофи літака Л.Качинського, оприлюдненому у травні в Москві, прямо не вказала причин катастрофи, але опосередковано назвала винними пілотів, котрі намагалися посадити машину, незважаючи на складні погодні умови.

Низка експертів у Польщі вважає, що головною причиною катастрофи могла стати помилка диспетчера, який повідомив неправильні дані екіпажу, через що літак наблизився до землі майже за кілометр до злітно-посадкової смуги, а не на її початку, як мало би бути.