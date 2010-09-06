Німецькі депутати просять від України дипстатусу для керівників фондів

Київ. 6 вересня. УНІАН. Депутати Бундестагу висловлюють занепокоєння умовами діяльності в Україні іноземних громадян, які є керівниками міжнародних фондів, і порушують перед українською владою питання про надання їм спеціального дипломатичного статусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні під час зустрічі делегації німецького парламенту Бундестагу на чолі з депутатом Андреасом ШОКЕНГОФФОМ з керівництвом Адміністрації Президента України.

«Україна є важливою європейською державою і має перспективи членства в Європейському Союзі. Тому ми з великою увагою спостерігаємо за внутрішньополітичними процесами і модернізацією України», - заявив під час зустрічі А.ШОКЕНГОФФ.

Водночас він зауважив, що хоче порушити чутливу тему, яка має важливе значення для відносин України з європейськими державами, зокрема, з Німеччиною. Як зазначив депутат Бундестагу, йдеться про умови роботи в Україні міжнародних політичних фондів.

«Мені стало відомо, що зараз в Україні вирішують проблему щодо запровадження спеціальних віз для керівників політичних фондів», - заявив А.ШОКЕНГОФФ, коментуючи пропозицію європейських інституцій щодо надання іноземним громадянам - керівникам політичних фондів в Україні спеціального статусу, близького до дипломатичного.

У свою чергу, заступник глави Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК запевнив представників німецької парламентської делегації, що українська влада опрацьовує це питання. На думку А.ГОНЧАРУКА, це питання доцільно було б вирішити шляхом укладення відповідної двосторонньої міжнародної угоди.

«У необхідний час вирішення цього питання буде завершено», - зазначив він.

У свою чергу, заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН наголосила, що питання про надання керівникам міжнародних фондів спеціального статусу необхідно розглядати в загальному контексті лібералізації візового режиму між Україною і ЄС.

«Коли ми чуємо сигнали для нас з Німеччини про те, що питання про послаблення візового режиму для українців німецька сторона взагалі не прогнозує на найближчу перспективу, нас, насправді, це також не може не турбувати», - заявила Г.ГЕРМАН.

Крім того, присутній на зустрічі радник Президента України Андрій ФІАЛКО зауважив, що порушення німецькою стороною питання про надання іноземних громадянам – керівникам відділень міжнародних фондів в України спеціального статусу суперечить загальноприйнятій практиці. На його думку, це може поставити німецьку сторону у незручне становище, адже Німеччина, у свою чергу, не зможе надати такий самий статус відповідним українським громадянам.

У зустрічі також взяв керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ.

Як повідомляв УНІАН, українські прикордонники 26 червня поточного року в аеропорту ”Бориспіль” затримали Н.ЛАНГЕ. Правоохоронці утримували Н.ЛАНГЕ впродовж 10 годин, поки українська влада не скасувала заборону на його в`їзд до України.

30 червня заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН заявила, що служби, які не пропускали в Україну Н.ЛАНГЕ, мали дуже серйозну аргументацію щодо своїх дій.

30 липня Генеральна прокуратура України визнала, що Н.ЛАНГЕ був затриманий за дорученням Служби безпеки України через його втручання у внутрішні справи України.

Раніше, 27 травня, у своїй аналітичній статті «Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції і зближення з Росією», розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні фонду, Н.ЛАНГЕ критично оцінив дії команди Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.