Генсек НАТО прропонує ЄС посилити співробітництво

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН пропонує Євросоюзові посилити співробітництво.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це генсек НАТО заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я вніс кілька пропозицій Євросоюзу», - сказав генсек НАТО.

Він зазначив, що серед цих пропозицій, зокрема, посилення співпраці Євросоюзу з країнами – членами НАТО, які водночас не є членами ЄС, і, зокрема, з Туреччиною.

Так, за словами А.Ф.РАСМУССЕНА, він запропонував Євросоюзу укласти угоду між Європейським оборонним агентством та Туреччиною.

Крім того, генсек НАТО запропонував Євросоюзу розглянути можливість підключення до управління військовими операціями ЄС у третіх країнах країн, що не є членами Євросоюзу, однак беруть в них участь.

А.Ф.РАСМУССЕН також привітав намір лідерів ЄС на засіданні Європейської Ради, що відбудеться 16 вересня, обговорити, зокрема питання співпраці з НАТО.